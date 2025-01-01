Klinik am Südring
Folge 108: Ein Molli für die Lust
44 Min.Ab 12
Ein Mann wird wegen eines verletzten Steißbeins in die Klinik gebracht. Warum hat er seiner Frau den Sturz verschwiegen und was hat seine Stieftochter damit zu tun? - Eine junge Diabetikerin steht im Verdacht, ihr Leben mit einer fragwürdigen Diät zu gefährden. - Ein Teenie verletzt sich, als er seinen Papa beim Treffen mit einer jungen Frau beschattet! Wer ist die Unbekannte und was hat sie mit dem Vater zu schaffen?
