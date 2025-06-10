Klinik am Südring
Folge 113: Kleinkrieg am Gartenzaun
45 Min.Ab 12
Wegen eines Bandscheibenvorfalls landet ein ambitionierter Hobby-Rosenzüchter in der Klinik. Was zunächst wie ein Routinefall scheint, bringt das Team bald an seine Grenzen. Denn im Garten des Patienten geht etwas nicht mit rechten Dingen zu. - In der Klinik behandeln die Ärzte einen Jungen, der beim Boxtraining verletzt wurde. Doch plötzlich müssen sie um das Leben seines Sozialarbeiters kämpfen, dessen Herzmedikament nicht zu wirken scheint.
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
