Klinik am Südring
Folge 114: Ein zwielichtiges Geheimnis
45 Min.Ab 12
Eine Schulreferendarin schockiert ihre Kolleginnen, als herauskommt, dass sie bereits im siebten Monat schwanger ist!! Wie konnte sie das so lange geheim halten? Neben einer drohenden Frühgeburt sorgt vor allem die Frage nach dem Kindsvater für Turbulenzen. - Ein Mann tischt dem Klinik-Team mit seiner Fußverletzung eine dicke Lügengeschichte auf. Warum? Plötzlich taucht seine Freundin auf, die ebenfalls verletzt ist.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
