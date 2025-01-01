Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Ein Chef zum Fürchten

SAT.1Staffel 5Folge 118
Ein Chef zum Fürchten

Klinik am Südring

Folge 118: Ein Chef zum Fürchten

44 Min.Ab 12

Eine Angestellte erlebt ein Déjà-vu: Als Kind wurde ihr der Blinddarm entfernt. Wie kann er jetzt nochmal entzündet sein? - Eine Geschäftsfrau hatte einen Autounfall. Doch ihre größte Sorge ist ihr Begleiter - sie will ihn offenbar dringend loswerden! Warum? - Eine angehende Braut hat ein ernstes gesundheitliches Problem. Allerdings scheint es ihr geradezu gelegen zu kommen, dass die Hochzeitsvorbereitungen ins Stocken geraten ...

