Klinik am Südring
Folge 119: Verhaftet wegen Sleepy
45 Min.Ab 12
Eine Frau hat sich angeblich beim Fahrradfahren verletzt. Ihr neuer Freund scheint mehr über die Ursache ihrer Blessuren zu wissen, als er zugibt. - Eine unternehmungslustige Frau sorgt sich um ihren Mann, der von heute auf morgen partout das Haus nicht mehr verlässt und Herzinfarktsymptome zeigt. - Nach einem Arbeitsunfall ist ein Patient vor seiner OP extrem gereizt und übermäßig nervös. Seine Frau hat einen Verdacht: Betrügt er sie etwa?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
