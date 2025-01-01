Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Man waxt mit den Herausforderungen

SAT.1Staffel 5Folge 127
Man waxt mit den Herausforderungen

Man waxt mit den HerausforderungenJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 127: Man waxt mit den Herausforderungen

44 Min.Ab 12

Eine schwangere Frau will ihr Sexleben aufpeppen - doch anstatt sich zu freuen, lässt ihr Mann sie im Krankenhaus allein. Die Folgen sind fatal. Ein Schüler scheint in mehrerer Hinsicht ein Außenseiter in der eigenen Familie zu sein. Steckt womöglich mehr dahinter, als seine Eltern zugeben wollen? Ein arbeitsloser Vater versucht, sein Leben in den Griff zu bekommen und setzt dabei alles auf eine Karte ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen