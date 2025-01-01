Klinik am Südring
Folge 128: Ganz toller Freund
45 Min.Ab 12
Der Ex-Freund einer Frau wird verletzt von ihrem jetzigen Freund in die Klinik gebracht. Nur ein Zufall oder hüten die beiden ein Geheimnis? - Eine Patientin kommt mit Oberbauchschmerzen in die Klinik, die sie mit starkem Stress begründet. Doch warum verheimlicht sie vor ihrer Mutter, was sie wirklich belastet? - Ein Teenager, der sich nicht nur beim Sport verletzt hat, sondern auch unter seiner geringen Körpergröße leidet, scheint etwas vor seiner Mutter zu verbergen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
