Klinik am Südring

Ganz toller Freund

SAT.1Staffel 5Folge 128
45 Min.Ab 12

Der Ex-Freund einer Frau wird verletzt von ihrem jetzigen Freund in die Klinik gebracht. Nur ein Zufall oder hüten die beiden ein Geheimnis? - Eine Patientin kommt mit Oberbauchschmerzen in die Klinik, die sie mit starkem Stress begründet. Doch warum verheimlicht sie vor ihrer Mutter, was sie wirklich belastet? - Ein Teenager, der sich nicht nur beim Sport verletzt hat, sondern auch unter seiner geringen Körpergröße leidet, scheint etwas vor seiner Mutter zu verbergen.

SAT.1
