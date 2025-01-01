Klinik am Südring
Folge 134: Splish, Splash, abgesoffen
44 Min.Ab 12
Eine Bademeisterin gerät beim Versuch, einen Ertrinkenden zu retten, selbst in Lebensgefahr! Ein junger Kollege stellt die unglaubliche Frage, ob sie überhaupt schwimmen kann. - Ein junger Mann landet nach einer Party mit Vergiftungssymptomen auf der Intensivstation! Hat seine Ex-Freundin ihm etwas in seinen Drink gemixt? - Ein Junge muss nach einem weiteren waghalsigen Stunt in der Klinik behandelt werden! Wer oder was treibt ihn an?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1