SAT.1Staffel 5Folge 141
44 Min.Ab 12

Ein Versicherungsangestellter stürzt von der Leiter und verletzt sich schwer. Doch schnell muss seine Frau feststellen, dass er ein Doppelleben führt. - Nach einem schweren Motorradunfall droht einer Kindergärtnerin ein künstliches Hüftgelenk! Doch in welchem Verhältnis steht sie zu ihrem neuen Praktikanten? - Einer Jurastudentin soll wegen ihrer Herzprobleme ein Eventrekorder implantiert werden. Doch ausgerechnet ihr Studium macht ihr einen Strich durch die Rechnung.

SAT.1
