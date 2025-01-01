Klinik am Südring
Folge 141: Ungeschickt ins Ehrenamt
Ein Versicherungsangestellter stürzt von der Leiter und verletzt sich schwer. Doch schnell muss seine Frau feststellen, dass er ein Doppelleben führt. - Nach einem schweren Motorradunfall droht einer Kindergärtnerin ein künstliches Hüftgelenk! Doch in welchem Verhältnis steht sie zu ihrem neuen Praktikanten? - Einer Jurastudentin soll wegen ihrer Herzprobleme ein Eventrekorder implantiert werden. Doch ausgerechnet ihr Studium macht ihr einen Strich durch die Rechnung.
