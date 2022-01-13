Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Verfahrene Situation

SAT.1Staffel 5Folge 154vom 13.01.2022
Verfahrene Situation

Klinik am Südring

Folge 154: Verfahrene Situation

45 Min.Folge vom 13.01.2022Ab 12

Eine junge Frau scheint nach einem angeblichen Sturz zunächst nur leicht verletzt. Ihre Mutter ist skeptisch. Wie ist es wirklich zu den Verletzungen gekommen? - Eine unerwartete Verlobung sorgt in der Klinik für Aufregung. Doch besonders der zukünftigen Braut scheint die Festlichkeit auf den Magen zu schlagen. - Eine Frau glaubt bei Unterleibsschmerzen zunächst an eine Geschlechtskrankheit und muss eine heimliche Affäre offenbaren. Doch es kommt noch schlimmer.

