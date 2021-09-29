Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Autschsurfing

Staffel 5Folge 155vom 29.09.2021
Autschsurfing

Klinik am Südring

Folge 155: Autschsurfing

45 Min.Folge vom 29.09.2021Ab 12

Ein Patient belastet seinen besten Freund, da er aus mysteriösen Gründen wochenlang Dauergast auf dessen Couch ist. - Ein Scheidungskind möchte die Mutter vor einer herben Enttäuschung bewahren - und riskiert deshalb sein Leben. - Die patente Besitzerin einer Currywurstbude muss sich operieren lassen - und erhält indessen ungewöhnliche Hilfe im Streit mit der Konkurrenz.

