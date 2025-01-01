Nicht nur die Blumen gegossenJetzt kostenlos streamen
Folge 169: Nicht nur die Blumen gegossen
44 Min.Ab 12
Eigentlich will ein Elternpaar seine Tochter nur aus der Klinik abholen, doch plötzlich brauchen die beiden selbst medizinische Hilfe. - Nach einem schweren Sturz wird eine ältere Frau auf die Intensivstation gebracht. Aber warum stellt sie ihre Verletzungen vor ihrer Tochter viel schlimmer dar als sie sind? - Eine Kellnerin muss nach einem Raubüberfall in der Klinik behandelt werden. Doch statt die Polizei zu rufen, scheint sie die Täter schützen zu wollen.
Weitere Folgen in Staffel 5
