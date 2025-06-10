Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Pilze und Bären

SAT.1Staffel 5Folge 25
Pilze und Bären

Pilze und BärenJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 25: Pilze und Bären

44 Min.Ab 12

In der Notaufnahme landet eine Frau, die von ihrem Neffen mit einem Messer verletzt wurde! Dieser will aus Notwehr gehandelt haben. - Eine kleine Fußballerin hat sich durch auffällig aggressives Spielen verletzt. Das, was das Mädchen belastet, scheint mit seiner Mutter und dem Trainer zu tun zu haben. - Eine Tierschützerin ist schwer erkrankt und muss operiert werden. Ihr Freund fürchtet, dass die Tiere sie krank gemacht haben könnten.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen