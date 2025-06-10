Klinik am Südring
Folge 31: Wichtiger ist Alles
45 Min.Ab 12
Die Ärzte untersuchen einen Mann, der angeblich gestürzt ist. Doch die Ärzte vermuten, dass er sich auf andere Art und Weise verletzt hat. - Ein Patient mit Bauchschmerzen landet in der Klinik. Doch nicht nur seine Gesundheit, sondern auch seine Ehe ist in Gefahr. - Ein Mann mit einer Ellenbogenverletzung wird eingeliefert. Die Ärzte staunen nicht schlecht, als sie erfahren, wodurch der Azubi sich verletzt hat!
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
