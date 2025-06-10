Auch ein Schornsteinfeger hat mal Pech!Jetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 41: Auch ein Schornsteinfeger hat mal Pech!
44 Min.Ab 12
In der Notaufnahme herrscht Aufruhr als eine Rentnerin einen verletzten Schornsteinfeger als Dieb bezichtigt. Ist das die Wahrheit oder halluziniert die Dame? - Nachdem ihre Fruchtblase geplatzt ist, scheint eine werdende Mutter ihre Geburt bewusst zurückhalten zu wollen. Warum? Und wie geht die Angelegenheit für Mutter und Baby aus? - Eine Hotelfachfrau leidet unter Erschöpfung und Schmerzen. Doch die sind nur die Spitze des Eisberges.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1