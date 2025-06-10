Klinik am Südring
Folge 44: Gemeinsame Hausaufgaben
45 Min.Ab 12
Ein Pärchen kommt in die Notaufnahme, nachdem es einen Auffahrunfall erlitten hat. Doch die Mutter der Patientin scheint sich nur für den Freund ihrer Tochter zu interessieren. - Ein Mädchen wird mit einer Gehirnerschütterung in die Klinik gebracht. Die Schülerin behauptet, vom Stuhl gefallen zu sein. Doch ihre Mutter ist skeptisch. - Ein Angestellter wird von seiner Chefin mit Herzinfarktsymptomen hergebracht. Doch was hatte er im Produktionsraum zu suchen?
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1