Klinik am Südring

Keine Schwäche zeigen

SAT.1Staffel 5Folge 48
Folge 48: Keine Schwäche zeigen

45 Min.Ab 12

Eine Dachdeckerin hatte einen folgenreichen Arbeitsunfall, auch für einen Kollegen. Die Verletzten scheinen nicht das beste Verhältnis zu haben. Zu der Sorge um die Gesundheit gesellt sich die Angst um den Job - was liegt da im Argen? - Eine Schwangere zeigt verschiedene Beschwerden. Ihr überfürsorglicher Freund wird regelrecht panisch. - Mit lebensgefährlichen Symptomen landen zwei Teenager in der Notaufnahme. Waren sie tatsächlich nur joggen?

SAT.1
