Klinik am Südring
Folge 51: Das Traumpaar
45 Min.Ab 12
Ein Mann kommt mit einer infizierten Schnittwunde in die Notaufnahme, zeigt jedoch Anzeichen einer weitaus schwerwiegenderen Erkrankung. - Eine Frau hat Beschwerden an der Lendenwirbelsäule. Doch nicht nur die Ursache der Rückenprobleme ist ungewöhnlich. - Eine Frau kommt mit unklaren Symptomen in die Klinik. Als sich ihr Zustand verschlechtert, tauchen auch noch Probleme in der Familie auf ...
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Copyrights:© SAT.1