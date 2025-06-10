Klinik am Südring
Folge 74: Pass auf wem du folgst
45 Min.Ab 12
Ein Mann wird von zwei Frauen in die Notaufnahme begleitet - nachdem eine der beiden ihn angeblich aus Notwehr niedergeschlagen hat. Plante der junge Mann Übles? Ein Schüler stürzt aus großer Höhe in einer Lagerhalle und muss auf der Intensivstation behandelt werden. Was wollte er dort eigentlich? Ein Mann bringt seine Frau wegen Rückenschmerzen in die Klinik. Ist der Bürojob die Ursache oder steckt etwas Schlimmeres dahinter?
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
