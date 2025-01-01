Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Wo ein Wille ist, ist nicht immer auch ein Weg

SAT.1Staffel 5Folge 80
Folge 80: Wo ein Wille ist, ist nicht immer auch ein Weg

45 Min.Ab 12

Eine Frau hegt einen besonders ausgeprägten Kinderwunsch. Oder will sie damit nur ihre Beziehung retten? - Ein Familienvater hat im Urlaub einen Baustellen-Unfall in der alten Heimat. Doch warum hat seine Familie ihn schon seit Wochen nicht mehr gesehen? - Eine Auszubildende fiel plötzlich ins Koma. Bei der Ursachenfindung beginnt ihr neuer Freund tief in ihrer Vergangenheit zu graben ...

