Klinik am Südring
Folge 82: Volle Röhre Angst
44 Min.Ab 12
Unfall im Erlebnisbad! Mit einer Knieverletzung wird ein Mann in der Notaufnahme behandelt. Doch warum reagierte er so panisch in der Wasserrutsche? - Mallorca-Urlaub in Gefahr! Bei einer jungen Frau werden Gebärmutterpolypen gefunden. Ihre Cousine schockiert sie zusätzlich mit einer hinterhältigen Aktion! - Eine Koch-Auszubildende begeht einen folgenreichen Fehler und setzt damit nicht nur ihre berufliche Laufbahn aufs Spiel, sondern auch ihre Gesundheit.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1