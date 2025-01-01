Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 89
Folge 89: WTF ist Max!

44 Min.Ab 12

Ein Mann stürzt beim Joggen und wird von zufälligen Passantinnen in die Klinik gebracht. Doch warum weiß er so viel über deren Privatleben? Ziemlich gespenstisch ... Eine Schülerin hat sich beim Skaten verletzt. Auch ihre Cousine, die ihr Nachhilfe geben sollte, ist verschwunden. Was verheimlichen die Zwei? Ein Mann wird mit starken Bauchschmerzen von seiner angeblichen Freundin in die Klinik begleitet. Aber warum hat seine Schwester keine Ahnung von der Beziehung?

SAT.1
