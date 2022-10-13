Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Nachts zur Geisterstunde

SAT.1Staffel 6Folge 114vom 13.10.2022
Klinik am Südring

Folge 114: Nachts zur Geisterstunde

45 Min.Folge vom 13.10.2022Ab 12

Vier Freunde wollen nachts ein Abenteuer erleben. Doch dann müssen zwei von ihnen in die Notaufnahme. - Ein Grundschüler distanziert sich plötzlich vom Freund seiner Mutter. Und ihn plagen Schmerzen, die dringend abgeklärt werden müssen. - Eine Pharmareferentin soll auf der Gynäkologie ein Produkt präsentieren. Doch dann geht es ihr immer schlechter ...

SAT.1
