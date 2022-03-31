Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Allein, verletzt und frierend

SAT.1Staffel 6Folge 26vom 31.03.2022
Allein, verletzt und frierend

Allein, verletzt und frierendJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 26: Allein, verletzt und frierend

45 Min.Folge vom 31.03.2022Ab 12

Allein, verletzt und frierend kommt ein kleines Mädchen nachts in die Notaufnahme. Das Klinik-Team ist entsetzt, als es erfährt, was passiert ist. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. - Eine jugendliche Besucherin in der Klinik leidet unter heftigen Bauchschmerzen. Die überraschende Diagnose des Arztes verändert ihr Leben nachhaltig. - Eine Frau setzt mit ihren Hochzeitsvorbereitungen ihre Gesundheit aufs Spiel, dabei hat ihr Verlobter scheinbar andere Pläne.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen