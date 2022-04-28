Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Papas jüngstes Geheimnis

SAT.1Staffel 6Folge 31vom 28.04.2022
Papas jüngstes Geheimnis

Klinik am Südring

Folge 31: Papas jüngstes Geheimnis

44 Min.Folge vom 28.04.2022Ab 12

Ein alternder Casanova droht wortwörtlich, an seinen Geheimnissen zu ersticken. Wie viele Frauen belügt er, um sein Gerüst aus Täuschungen aufrechtzuerhalten? - Eine junge Frau leidet seit Jahren unter wiederkehrenden Blasenentzündungen. Zudem trägt sie neuerdings ein Kopftuch. - Bei der Suche nach dem entlaufenen Hund seiner Oma verletzt sich ein junger Mann. In der Notaufnahme stellt sich heraus, dass der Vierbeiner keinesfalls freiwillig verschwunden ist.

