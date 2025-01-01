Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Der dritte Mann

SAT.1Staffel 6Folge 41
Der dritte Mann

Der dritte MannJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 41: Der dritte Mann

44 Min.Ab 12

Die verzweifelte Sorge um den Familienbetrieb bringt den Vater von zwei Töchtern in eine verzwickte Lage und endet beinahe tödlich. - Der gemeinsame Urlaub dreier Freundinnen wird von einer Dame kurzerhand abgesagt. Die Gründe sind sowohl geheimnisvoll als auch lebensnotwendig. - Bei einem Vorstellungsgespräch bricht eine Kandidatin zusammen und muss in die Notaufnahme. Hat wirklich ihre Mitbewerberin die Finger im Spiel?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen