Meine Mutter, das VorbildJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 44: Meine Mutter, das Vorbild
45 Min.Folge vom 08.03.2022Ab 12
Eine Frau zeigt Symptome einer ernsten Herzerkrankung und wird von einem Unbekannten in die Klinik begleitet. Wer ist der Mann und wie ernst ist ihr Zustand? - Eine Patientin hat sich auf einem Mädelsflohmarkt eine Handverletzung zugezogen, schweigt aber zu den Umständen, unter denen dies geschah. - Nach einem Fahrradsturz erleidet eine Schwangere eine Frühgeburt. Das Leben des Ungeborenen ist in Gefahr!
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1