Klinik am Südring
Folge 46: Renovierung mit Hindernissen
45 Min.Folge vom 16.09.2024Ab 12
Als klar wird, dass die Renovierungsarbeiten bei einer verunglückten Patientin schon längst abgeschlossen sein sollten, gerät der beauftragte Handwerker mehrfach in Erklärungsnot. - Eine junge Frau mit Unterleibsschmerzen hat ihren neuen Job schon nach ein paar Monaten wieder gekündigt. Wurde sie belästigt? - Nach einer unerwarteten Begegnung wird eine Patientin mit ihrer Vergangenheit konfrontiert und befürchtet, dass ihr Geheimnis ans Licht kommt.
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1