Klinik am Südring
Folge 54: Der Stief-Schutzengel
44 Min.Ab 12
Eine junge Frau ist in einen Abschlepphof eingedrungen und hat Schmuck aus einem Auto geklaut. Dabei hat sie sich ernsthaft verletzt. Was steckt dahinter? - Eine Patientin hat Angst, dass ihr Freund sie betrügt. Die Emotionen wirken sich negativ auf ihre Gesundheit aus! Ist ihr Verdacht berechtigt? - Ein angehender Jurist verstrickt sich in dubiosen Geschäften und riskiert dabei nicht nur seine Gesundheit.
