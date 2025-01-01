Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Der Stief-Schutzengel

SAT.1Staffel 6Folge 54
Der Stief-Schutzengel

Der Stief-SchutzengelJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 54: Der Stief-Schutzengel

44 Min.Ab 12

Eine junge Frau ist in einen Abschlepphof eingedrungen und hat Schmuck aus einem Auto geklaut. Dabei hat sie sich ernsthaft verletzt. Was steckt dahinter? - Eine Patientin hat Angst, dass ihr Freund sie betrügt. Die Emotionen wirken sich negativ auf ihre Gesundheit aus! Ist ihr Verdacht berechtigt? - Ein angehender Jurist verstrickt sich in dubiosen Geschäften und riskiert dabei nicht nur seine Gesundheit.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen