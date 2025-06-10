Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der verschwundene Freund

SAT.1Staffel 6Folge 87
Folge 87: Der verschwundene Freund

45 Min.Ab 12

Ein werdender Vater landet in desolatem Zustand in der Klinik. Was ist passiert und warum hat er seine hochschwangere Freundin über Nacht alleine gelassen? - Eine Grundschülerin wird von einem Mann in die Klinik gebracht, doch das Mädchen macht ein Zeichen, das Gefahr bedeutet! - Eine am Rücken verletzte Möbelpackerin führt einen reichen Mann beim Date hinters Licht. Doch sie ist nicht hinter seinem Geld her ...

SAT.1
