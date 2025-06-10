Klinik am Südring
Folge 97: Dr. Opa
45 Min.Ab 12
Ein Rentner landet mit Herzinfarkt-Verdacht in der Klinik. Doch schnell zeigt sich, dass der ehemalige Arzt ein noch weit größeres Problem hat! - Ein Student befürchtet, dass seine Freundin doch nicht volljährig ist. Aber das ist nicht das einzige Geheimnis der von Bauchschmerzen geplagten jungen Frau. - Bei einem Einbruch in die Nachbarwohnung verletzt sich ein Schüler schwer. Ist er auf die schiefe Bahn geraten?
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
