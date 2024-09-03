Knall genial vom 03.09.2024Jetzt kostenlos streamen
Knall genial
Folge 103: Knall genial vom 03.09.2024
16 Min.Folge vom 03.09.2024
Gibt es Dracheneier, die man Essen kann? Was unmöglich klingt, ist bei Knall Genial durchaus möglich! Man erfährt wie man eine Kerze anzünden kann ohne sie mit einem Feuerzeug oder Streichholz zu berühren. Oder wird eine Ladestation fürs Handy gebraucht, damit man es sicher laden kann? Kann man mit Spezialschuhen an der Zimmerdecke gehen - Knall oder Genial? Außerdem gibt's einen tollen Trick, wie man Flüssigkeit aus einem Becher in einen anderen bekommt, ohne die Flüssigkeit auszuschütten. Hinter der Türe wird die Geschichte von einem Jungen erzählt, der ganz zufällig das Eis am Stiel erfunden hat. Bildquelle: ORF
