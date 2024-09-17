Knall genial vom 17.09.2024Jetzt kostenlos streamen
Knall genial
Folge 105: Knall genial vom 17.09.2024
15 Min.Folge vom 17.09.2024
Aus einem Müllsack einen Heißluftballon basteln? Was unmöglich klingt, ist bei Knall Genial durchaus möglich! Wie man eine Saft-Zapfanlage für eine Party bastelt? Auch das erfährt man in der Sendung. Zimmerpflanzen die man nicht gießen muss? Kein Problem. Singende Straßen? Kann es das wirklich geben - Knall oder Genial? Außerdem gibt's einen tollen Trick, wie man eine Streichholzschachtel auf den Tisch werfen kann, und sie auf der schmalen Seite stehen bleibt. Hinter der Türe erfährt man, wie man damals - vor vielen hundert Jahren - gereist ist. Bildquelle: ORF
