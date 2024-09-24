Knall genial vom 24.09.2024Jetzt kostenlos streamen
Knall genial
Folge 106: Knall genial vom 24.09.2024
16 Min.Folge vom 24.09.2024
Hast du schon einmal versucht, ohne Farben und Stifte zu malen? Wie das geht, kannst du bei "Knall Genial" sehen. Bälle auf einem Wasserstrahl tanzen lassen? Sieht toll aus und du erfährst heute, wie das geht. Kreative Gutscheine für diverse Anlässe? Lass dich überraschen. Bildquelle: ORF
