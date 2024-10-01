Zum Inhalt springenBarrierefrei
Knall genial vom 01.10.2024

ORF1Staffel 1Folge 107vom 01.10.2024
16 Min.Folge vom 01.10.2024

Mumienwürstchen für deine Verkleidungsparty? Deine Freunde werden staunen. Fußballspielen in der Wohnung? Kein Problem. Ein Tier das sich unsichtbar macht. Kann es das geben? Ist es genial und wahr, oder falsch und ein Knall? Den großen Bruder mit dem Pendel des Schreckens in Angst und Bange versetzen? Das seht ihr hier! Was ein Maulwurf so macht, das erfahrt ihr hinter der Tür. Zum Schluss zeigt euch Thomas einen tollen Trick mit einem Ring und einer Kette. Bildquelle: ORF

