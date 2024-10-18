Knall genial vom 18.10.2024Jetzt kostenlos streamen
Knall genial
Folge 113: Knall genial vom 18.10.2024
17 Min.Folge vom 18.10.2024
Diesmal sind die Themen bei "Knall Genial" kunterbunt. Emilies Hund kann plötzlich tanzen, Alouk und Paul backen eine karierte Torte, und ein echter Stuntman zeigt Anna-Sophie und Stani einen besonderen Helm fürs Fahrradfahren. Amos und Noah haben großes vor, denn die beiden versuchen einen Rekord zu brechen. Hinter der geheimnisvollen Zaubertüre verbergen sich diesmal Pharaonen. Bildquelle: ORF
