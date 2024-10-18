Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 113vom 18.10.2024
17 Min.Folge vom 18.10.2024

Diesmal sind die Themen bei "Knall Genial" kunterbunt. Emilies Hund kann plötzlich tanzen, Alouk und Paul backen eine karierte Torte, und ein echter Stuntman zeigt Anna-Sophie und Stani einen besonderen Helm fürs Fahrradfahren. Amos und Noah haben großes vor, denn die beiden versuchen einen Rekord zu brechen. Hinter der geheimnisvollen Zaubertüre verbergen sich diesmal Pharaonen. Bildquelle: ORF

