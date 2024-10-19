Knall genial vom 19.10.2024Jetzt kostenlos streamen
Knall genial
Folge 114: Knall genial vom 19.10.2024
16 Min.Folge vom 19.10.2024
Warum gruselt sich Pauls Schwester? Ist es möglich im Wasser zu sprechen und warum sitzen Luftballons neben Amos und Noah im Auto? Antworten auf all diese Fragen bekommst du diesmal bei "Knall Genial". Außerdem kennt Thomas einen tollen Spielkarten-Trick und zeigt wie man leere Plastikflaschen gut nützen kann. Auf Emilie wartet eine rote Welt, in die sie durch die Zaubertüre gelangt. Bildquelle: ORF
