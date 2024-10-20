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Knall genial

Knall genial vom 20.10.2024

ORF1Staffel 1Folge 115vom 20.10.2024
Knall genial vom 20.10.2024

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Knall genial

Folge 115: Knall genial vom 20.10.2024

17 Min.Folge vom 20.10.2024

Tiere verwandeln sich, Eier verformen sich und Luftringe unter Wasser bilden sich. Erfahre, wie eine Prinzessin früher gelebt hat und lerne tolle Tricks, für die du nichts besorgen musst. Nach dem Song hinter der Zaubertüre wirst du plötzlich wieder gerne zur Schule gehen. Das glaubst du nicht? Überzeuge dich selbst! Bildquelle: ORF

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