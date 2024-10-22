Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Knall genial

Knall genial vom 22.10.2024

ORF1Staffel 1Folge 117vom 22.10.2024
Knall genial vom 22.10.2024

Knall genial vom 22.10.2024Jetzt kostenlos streamen

Knall genial

Folge 117: Knall genial vom 22.10.2024

16 Min.Folge vom 22.10.2024

"Knall Geniale" Tipps und Tricks gibt's auch diesmal wieder. Kommt schnell in Thomas' Laden. Denn Stani und Konrad checken die Ergebnisse aus dem Bakterien-Labor. Alouk sucht den passenden Huf zu ihrem Glücksbringer und Anna-Sophie lehrt ihre Klasse ohne Sessel zu sitzen. Thomas zaubert für Noah eine Tasche und macht aus einer angebissenen Schokoladentafel wieder eine Ganze. Antonia und Paul verschwinden diesmal in die Steinzeit.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Knall genial
ORF1
Knall genial

Knall genial

Alle 1 Staffeln und Folgen