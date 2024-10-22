Knall genial vom 22.10.2024Jetzt kostenlos streamen
Knall genial
Folge 117: Knall genial vom 22.10.2024
16 Min.Folge vom 22.10.2024
"Knall Geniale" Tipps und Tricks gibt's auch diesmal wieder. Kommt schnell in Thomas' Laden. Denn Stani und Konrad checken die Ergebnisse aus dem Bakterien-Labor. Alouk sucht den passenden Huf zu ihrem Glücksbringer und Anna-Sophie lehrt ihre Klasse ohne Sessel zu sitzen. Thomas zaubert für Noah eine Tasche und macht aus einer angebissenen Schokoladentafel wieder eine Ganze. Antonia und Paul verschwinden diesmal in die Steinzeit.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Knall genial
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0