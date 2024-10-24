Knall genial vom 24.10.2024Jetzt kostenlos streamen
Knall genial
Folge 119: Knall genial vom 24.10.2024
16 Min.Folge vom 24.10.2024
Weiter geht's mit einer neuen Folge von "Knall Genial". Diesmal darf man seinen Augen nicht trauen: Paul erzählt von einem gesichteten UFO, und Emilies Augen spielen verrückt. Melonen-Fans aufgepasst! Hier kommt ein super Trick zum Melonenessen. Seht wie schlau Antonia und Stani ihren Streit um das Kinderzimmer lösen und reist in eine ferne Welt voller Gedichte, Ideen und toller Erfindungen. Bildquelle: ORF
