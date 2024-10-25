Knall genial vom 25.10.2024Jetzt kostenlos streamen
Knall genial
Folge 120: Knall genial vom 25.10.2024
16 Min.Folge vom 25.10.2024
Welche Köstlichkeiten bekommen die "Knall Genial-Kids" denn diesmal aufgetischt? Fisch und Reis zum Frühstück, ein Schnitzel aus Gold und Orangen, die nach Apfel schmecken? Klingt ganz schön verrückt. Wenn ihr wissen wollt, welchen Bumerang man im Zimmer werfen kann, wie ein Geldschein gleichzeitig lachen und weinen kann, und wo Estelle das Horn eines Einhorns findet, dann seid ihr in Thomas Kuriositätenladen genau richtig. Bildquelle: ORF
Knall genial
