Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Knall genial

Knall genial vom 25.10.2024

ORF1Staffel 1Folge 120vom 25.10.2024
Knall genial vom 25.10.2024

Knall genial vom 25.10.2024Jetzt kostenlos streamen

Knall genial

Folge 120: Knall genial vom 25.10.2024

16 Min.Folge vom 25.10.2024

Welche Köstlichkeiten bekommen die "Knall Genial-Kids" denn diesmal aufgetischt? Fisch und Reis zum Frühstück, ein Schnitzel aus Gold und Orangen, die nach Apfel schmecken? Klingt ganz schön verrückt. Wenn ihr wissen wollt, welchen Bumerang man im Zimmer werfen kann, wie ein Geldschein gleichzeitig lachen und weinen kann, und wo Estelle das Horn eines Einhorns findet, dann seid ihr in Thomas Kuriositätenladen genau richtig. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Knall genial
ORF1
Knall genial

Knall genial

Alle 1 Staffeln und Folgen