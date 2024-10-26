Knall genial vom 26.10.2024Jetzt kostenlos streamen
Knall genial
Folge 121: Knall genial vom 26.10.2024
18 Min.Folge vom 26.10.2024
Ganz schön nass wird es diesmal bei Knall Genial. Zwei Mädchen verwandeln sich plötzlich in Meerjungfrauen. Stani ärgert seine Schwester mit einem Saftfleck und bekommt danach selbst eine Dusche ab. Wie viele Dosen kann man aus einer Riesenpyramide ziehen ohne sie zum Einstürzen zu bringen? Was ist anders, wenn man die Welt durch ein Glas voll Wasser betrachtet, und warum sind Fehler oft ganz nützlich? Wie immer erfahrt ihr das bei Thomas in seinem Laden voller Tipps und Tricks. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Knall genial
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0