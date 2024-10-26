Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Knall genial

Knall genial vom 26.10.2024

ORF1Staffel 1Folge 121vom 26.10.2024
Knall genial vom 26.10.2024

Knall genial vom 26.10.2024Jetzt kostenlos streamen

Knall genial

Folge 121: Knall genial vom 26.10.2024

18 Min.Folge vom 26.10.2024

Ganz schön nass wird es diesmal bei Knall Genial. Zwei Mädchen verwandeln sich plötzlich in Meerjungfrauen. Stani ärgert seine Schwester mit einem Saftfleck und bekommt danach selbst eine Dusche ab. Wie viele Dosen kann man aus einer Riesenpyramide ziehen ohne sie zum Einstürzen zu bringen? Was ist anders, wenn man die Welt durch ein Glas voll Wasser betrachtet, und warum sind Fehler oft ganz nützlich? Wie immer erfahrt ihr das bei Thomas in seinem Laden voller Tipps und Tricks. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Knall genial
ORF1
Knall genial

Knall genial

Alle 1 Staffeln und Folgen