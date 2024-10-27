Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Knall genial

Knall genial vom 27.10.2024

ORF1Staffel 1Folge 122vom 27.10.2024
Knall genial vom 27.10.2024

Knall genial vom 27.10.2024Jetzt kostenlos streamen

Knall genial

Folge 122: Knall genial vom 27.10.2024

17 Min.Folge vom 27.10.2024

Was haben eine gruselige Burg, in der es spukt, ein Föhn und eine Waschmaschine gemeinsam? Ganz genau, sie liefern coole Geschichten und tolle Tricks für unsere Knall Genial-Kids. Dieses Mal jagen Paul und Valentin eine selbstgemachte Rakete in die Luft, Amos und Victoria finden heraus was mit alten Ampellichtern passiert und zum Schluss lässt Thomas Arme schweben. Trau dich durch die Türe in den Kuriositätenladen. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Knall genial
ORF1
Knall genial

Knall genial

Alle 1 Staffeln und Folgen