Knall genial vom 27.10.2024Jetzt kostenlos streamen
Knall genial
Folge 122: Knall genial vom 27.10.2024
17 Min.Folge vom 27.10.2024
Was haben eine gruselige Burg, in der es spukt, ein Föhn und eine Waschmaschine gemeinsam? Ganz genau, sie liefern coole Geschichten und tolle Tricks für unsere Knall Genial-Kids. Dieses Mal jagen Paul und Valentin eine selbstgemachte Rakete in die Luft, Amos und Victoria finden heraus was mit alten Ampellichtern passiert und zum Schluss lässt Thomas Arme schweben. Trau dich durch die Türe in den Kuriositätenladen. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Knall genial
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0