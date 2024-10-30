Knall genial vom 30.10.2024Jetzt kostenlos streamen
Knall genial
Folge 125: Knall genial vom 30.10.2024
17 Min.Folge vom 30.10.2024
In dieser Folge präsentieren Thomas und die Kids lustige Tricks und spannende Versuche. Du erfährst in einem Song Wissenswertes zum Thema Mensch, und Thomas zeigt wie man in zwei Minuten einen Kuchen bäckt, Pflanzen verkehrt herum einsetzt und eine Pinnnadel, ohne diese anzufassen, auf ihre Spitze stellt. Außerdem bringen Thomas und Amos eine Batterie zum Flitzen. Gruselig wird es auch, denn Moritz glaubt im Nachbarhaus einen "Geist" entdeckt zu haben. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Knall genial
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0