Folge 126: Knall genial vom 31.10.2024
17 Min.Folge vom 31.10.2024
Theater einmal anders. Im Kameltheater erwartet dich tierisches Vergnügen. Kannst du dir die Planeten, die um die Erde kreisen, auch so schwer merken? Geh durch die Türe und sing mit, danach wird es dir leichter fallen dich an die Namen zu erinnern. Ein Zaubertrick bringt dich zum Staunen, und die Palatschinken, die Hannah zubereitet, sind nicht nur köstlich, sie sehen auch Knall Genial aus. Außerdem wartet ein Tipp zum Kleider einpacken auf dich, und du wirst unsichtbare Kugeln zu sehen bekommen. Bildquelle: ORF
