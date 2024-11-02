Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Knall genial

Knall genial vom 02.11.2024

ORF1Staffel 1Folge 127vom 02.11.2024
Knall genial vom 02.11.2024

Knall genial vom 02.11.2024Jetzt kostenlos streamen

Knall genial

Folge 127: Knall genial vom 02.11.2024

17 Min.Folge vom 02.11.2024

Ordnung machen mit Hilfe von Tennisbällen, Malen mit Licht, Tassen mit Nagellack verzieren? Ja, das alles funktioniert. Wie? Das erfährst du bei Knall Genial. Hinter der Türe wartet ein interessanter und wissenswerter Song über die Erde auf dich. Spannend wird es in der Küche. Paul und Angelina bereiten eine Gruselmahlzeit vor, und du erfährst außerdem wie man Mandarinen praktisch und schön schälen kann. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Knall genial
ORF1
Knall genial

Knall genial

Alle 1 Staffeln und Folgen