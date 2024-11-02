Knall genial vom 02.11.2024Jetzt kostenlos streamen
Knall genial
Folge 127: Knall genial vom 02.11.2024
17 Min.Folge vom 02.11.2024
Ordnung machen mit Hilfe von Tennisbällen, Malen mit Licht, Tassen mit Nagellack verzieren? Ja, das alles funktioniert. Wie? Das erfährst du bei Knall Genial. Hinter der Türe wartet ein interessanter und wissenswerter Song über die Erde auf dich. Spannend wird es in der Küche. Paul und Angelina bereiten eine Gruselmahlzeit vor, und du erfährst außerdem wie man Mandarinen praktisch und schön schälen kann. Bildquelle: ORF
