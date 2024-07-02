Knall genial vom 02.07.2024Jetzt kostenlos streamen
Knall genial
Folge 94: Knall genial vom 02.07.2024
16 Min.Folge vom 02.07.2024
Kann man eine Flasche Saft essen? Was unmöglich klingt, ist bei Knall Genial durchaus möglich! Der Aussichtsturm für Fische begeistert und sieht im Schwimmteich des Gartens richtig schick aus. Über eine Banane in einen Becher rutschen? Coole Videotricks faszinieren und laden zum Nachmachen ein. Hinter der Türe hörst du die Geschichte des Fahrrades. Kann man ein volles Glas Wasser tatsächlich mit einem Taschentuch abdecken und umdrehen, ohne dass das Wasser ausläuft? Thomas wird es dir zeigen. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Knall genial
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft
Altersfreigabe:
0