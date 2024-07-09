Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 95vom 09.07.2024
Bei einem spannenden Versuch, wirst du staunend feststellen, wie reißfest die Seiten eines Buches sind. Für Cupcake-Liebhaber gibt's eine passende Frisur zum süßen Thema und ein Geheimversteck kannst du dir nach der Sendung auch basteln. Tischtennis im Dunkeln spielen, ist das wirklich möglich? Natürlich! Wissenswertes über Ameisen erfährst du, wenn du durch die Türe gehst. Wie viele Nägel passen eigentlich in ein volles Wasserglas? Diese Antwort bekommst du am Ende der Sendung von Thomas. Bildquelle: ORF

