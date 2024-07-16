Knall genial vom 16.07.2024Jetzt kostenlos streamen
Knall genial
Folge 96: Knall genial vom 16.07.2024
16 Min.Folge vom 16.07.2024
Hast du schon einmal versucht eine Seifenblase in eine Seifenblase zu bekommen? Wie das geht, kannst du heute bei Knall Genial sehen. Köstliches Bananeneis in ganz speziellen Eisbechern dürfen die Studiokinder naschen und du hast zu Hause die Möglichkeit, es nachzumachen. Um gemeine Schnüffler zu enttarnen, gibt es eine Bastelanleitung für eine Glitterbomben-Alarmanlage. Alles über die Entstehung des Staubsaugers hörst du in einem Song. Dass viele Nägel gar nicht gefährlich sind für einen Luftballon, siehst du zum Schluss. Bildquelle: ORF
