Knallerfrauen - Sketchcomedy mit Martina Hill
Folge 4: Verrückte Probleme
23 Min.Folge vom 12.02.2022Ab 12
Schon den Drang verspürt, den schönen Fremden in der U-Bahn abzuknutschen oder dem quengelnden Gör der Freundin ein Glas Wasser ins Gesicht zu schütten? In "Knallerfrauen" gibt Martina Hill diesen Bedürfnissen nach und tut, wonach ihr der Sinn steht - hemmungslos und unangepasst.
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1